Messina: si è insediato il nuovo Comitato Consultivo dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo

25 Febbraio 2022 12:12

Si è insediato martedì scorso, 22 febbraio 2022, il nuovo Comitato Consultivo dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. L’organo, costituito a seguito di apposito Avviso pubblico, resta in carica per tre anni ed è rappresentato, in questo caso, da trentasette tra Associazioni ed Organizzazioni che hanno presentato regolare domanda. Presidente è Antonio Artemisia, di CittadianzAttiva, vice presidente Gaetano Mammana, di Aido. Ai sensi di legge, infatti, in ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun costo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento. Il Comitato esprime pareri non vincolanti e formula proposte alla Direzione Strategica in merito agli atti programmati dall’Azienda, all’elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali e alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo una relazione annuale sull’attività dell’Azienda. Il Comitato, inoltre, formula proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi stessi. Il Comitato consultivo collaborerà con l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) dell’IRCCS, di cui è responsabile il dott. Salvatore Fiannacca, che ha il compito di rilevare il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi sanitari e di verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.