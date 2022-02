Messina: pubblicato il bando per la nuova infrastruttura tranviaria

9 Febbraio 2022 18:44

Messina, pubblicato il bando per la nuova infrastruttura: “credere nel trasporto tranviario significa investirci seriamente”

È in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea da ieri 8 febbraio il bando per l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la Riqualificazione della sede tranviaria, delle aree commerciali limitrofe e opere ripristino e manutenzione della linea. La scadenza per la presentazione dell’offerte è prevista per il prossimo 18 marzo e l’inizio dei lavori potrà avvenire entro il prossimo dicembre 2022. L’appalto, con importo a base d’asta di € 26.252.657,78, oltre alle ulteriori somme previste nel quadro di spesa, fa capo a due diverse linee di finanziamento messe a sistema per realizzare due progettazioni definitive tra di loro sinergiche e complementari al fine di massimizzare i benefici dell’intervento. Questo è il frutto della certosina opera di ricognizione dei diversi programmi di finanziamento che questa Amministrazione ha condotto sin dal suo insediamento per fare pulizia delle decine di micro interventi per niente capaci di incidere positivamente sullo sviluppo della città sostituendoli con azioni strategiche importanti in grado di poter innescare percorsi di sviluppo.

Grazie, pertanto, al raccordo tra Patto per lo Sviluppo della Città di Messina (c.d. Masterplan) ed i fondi della Cura del Ferro, sarà possibile avviare una azione massiva sulla linea e sulle aree urbane limitrofe che consentirà di avere una infrastruttura maggiormente integrata con il tessuto urbano, capace di essere attrattore e non detrattore di risorse economiche ed opportunità sviluppo sociale ed ambientale.

Una azione questa che, grazie all’apporto dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. che nei fatti si connota sempre più per competenza e prontezza come una vera Agenzia per la Mobilità, in poco più di un anno e mezzo è stato possibile concretizzare definendone le linee guida, appaltando la progettazione definitiva e la sua relativa redazione e quindi avviare il successivo appalto integrato.

Credere nel trasporto tranviario significa investirci seriamente, non con vuoti proclami, e questa Amministrazione ci ha creduto e sta investendo quasi 40 milioni di euro tra programmi di finanziamento ed appalti condotti direttamente con fondi dall’Azienda Trasporti Messina S.p.A.