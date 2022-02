Messina: prestigioso riconoscimento per il Dr. Giovanni Passalacqua, nominato Presidente Regionale della Società Italiana di Pneumologia

16 Febbraio 2022 10:20

Il dr. Giovanni Passalacqua, Direttore dell’U.O.C. di Malattie dell’apparato respiratorio e del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliera Papardo, è stato recentemente nominato dal Consiglio Direttivo nazionale della Società Italiana di Pneumologia Presidente regionale della stessa società. In tale veste ha già provveduto alla formazione del consiglio direttivo regionale coinvolgendo figure pneumologiche di grande autorevolezza con i quali nel prossimo biennio dovrà tra i primi obiettivi, affrontare i problemi correlati alla riorganizzazione della rete pneumologica siciliana proponendosi, con l’intero direttivo, come riferimento per le autorità ed istituzioni regionali e locali nell’ambito della medicina respiratoria. Tra gli altri importanti obiettivi continuare a favorire ed incoraggiare la formazione continua nell’ambito dei problemi assistenziali e sociali in medicina respiratoria. Da parte di tutta la direzione dell’AO Papardo vanno i migliori auguri per il prestigioso incarico al Dr. Passalacqua, autorevole figura medica di riferimento per tutta l’azienda.