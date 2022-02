Messina, per lavori limitazioni viarie in varie zone della città [INFO UTILI]

7 Febbraio 2022 12:40

Messina, limitazioni viarie in tratti di viale della Libertà e delle vie del Santo e vecchia Comunale

Domani, martedì 8, e mercoledì 9, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà interdetta la sosta, con zona rimozione coatta, sul lato mare di viale della Libertà per un tratto di 50 metri antistante via Istria e la chiesa di San Francesco di Paola. Il provvedimento viario è stato adottato per consentire all’AMAM l’esecuzione di lavori di pulizia dell’impianto di sollevamento fognario “San Francesco”.

Sempre nella fascia oraria 8.30-16.30, saranno effettuati interventi di manutenzione programmata sulle condotte idriche mercoledì 9, in via del Santo, tra i numeri civici 81 e 105, dove vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati per un tratto di 50 metri, e giovedì 10, in via Vecchia Comunale, nel tratto compreso tra via Oreto e viale Gazzi, dove saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare, garantendo l’accesso a tutte le proprietà laterali ed ai passi carrabili regolarmente autorizzati.