Messina: on line il portale del turismo VISITME

15 Febbraio 2022 13:55

Messina: da oggi è oggi on line il portale del Turismo del Comune di Messina consultabile all’indirizzo realizzato nell’ambito del progetto “Agorà”

Da oggi è oggi on line il portale del Turismo del Comune di Messina consultabile all’indirizzo realizzato nell’ambito del progetto “Agorà” (PONMETRO Asse1 Agenda Digitale), promosso dal Comune di Messina secondo le linee guida dettate dall’Assessore al Turismo e Brand Messina Enzo Caruso, e presentato il 3 febbraio scorso al Palacultura. Il Comune si dota quindi di una vetrina delle eccellenze del territorio con oltre 300 contenuti multimediali (video emozionali, realtà aumentata, testi e immagini) che censiscono siti di interesse, feste, paesaggi e gastronomia del territorio cittadino creati appositamente per il Comune di Messina, utili alla costruzione di offerte turistiche e pacchetti di soggiorno con escursioni e passeggiate in città. Tra gli aggregatori è stata prevista una pagina dedicata alle Agenzie di viaggio che hanno aderito e alle guide turistiche regionali abilitate. VISITME finalizzato a presentare una potenziale promozione della Città di Messina offrirà ad ogni operatore la possibilità utilizzarlo per veicolare la propria offerta e i propri servizi. Inoltre il portale sarà aggiornato ed integrato in maniera dinamica con nuovi contenuti suggeriti dagli operatori culturali e turistici e tradotto in multilingue.