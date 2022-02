Messina, nascondeva la droga nell’hardware del computer: arrestato 26enne

5 Febbraio 2022 11:02

La Polizia ha sequestrato al giovane messinese 50 grammi di marijuana e 70 di hashish

Nascondeva hashish e marijuana all’interno della stanza da letto, ben nascosti dentro il case del PC. Il 26enne di Messina, arrestato ieri mattina dai poliziotti delle Volanti, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana allo stato erbaceo detenuti in un barattolo di vetro e di un panetto di hashish allo stato solido del peso di circa 70 grammi. Con la sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato un bilancino di precisione ed altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Rinvenuta altresì, all’interno del case del PC, la somma di 580 euro, verosimile provento di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ventiseienne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.