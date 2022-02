Messina, si era dato fuoco in casa: è morto il 35enne di Rocca di Caprileone

8 Febbraio 2022 21:31

Si è spento in queste ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo

Si è dato fuoco a causa di una crisi depressiva, è morto in queste ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo dove si trovava ricoverato. Una tragica scelta per Roberto Parasiliti Provenza, 35 enne di Rocca di Caprileone, in provincia di Messina. Il giovane ha commesso il gesto lunedì mattina cospargendosi tutto il corpo con del liquido infiammabile, nella sua abitazione di via Pugliatti dove viveva con la madre. Chiamati i soccorsi, inizialmente il ragazzo era stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello, poi è finito a Milazzo rientrando dal volo che in un primo momento lo stava trasferendo al “Sant’Eugenio” di Roma per le gravi ustioni riportate sul corpo.