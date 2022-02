Il Messina non si ferma più! Al San Filippo cade anche il Monopoli, 2-1 con le reti di Statella e Adorante: le pagelle

22 Febbraio 2022 16:12

Messina-Monopoli, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle

Nessuno fermi questo Messina! I peloritani vincono ancora, approfittando al meglio del doppio turno interno: dopo il Foggia sabato, oggi al San Filippo cade anche un Monopoli in netta flessione. Ora la squadra di Raciti si rilancia, provando ad accorciare ancora di più sulla salvezza diretta.

La partita. Buon avvio per i padroni di casa. Il baricentro alto non permette agli ospiti di palleggiare e offendere, ma la gara è senza sussulti, bloccata, ristagnante a centrocampo, anche a causa del terreno di gioco reso pesantissimo dalla copiosa pioggia che da ore imperversa sullo Stretto. Poi la fiammata, alla mezz’ora: corner, la difesa biancoverde respinge e Statella si avventa sulla sfera dal limite dell’area colpendo con un tiro rasoterra forte e preciso, che batte Loria. E’ l’episodio spartiacque della gara. Il Monopoli entra agguerrito nella ripresa, ma il Messina punge in contropiede. In affanno, Guiebre in area regala il pallone di testa ad Adorante, che appena entrato batte il portiere in una sorta di rigore il movimento. La gara sembra in ghiaccio, ma i peloritani fanno di tutto per riaprirla: retropassaggio sanguinoso di Carillo, Lewandowski in difficoltà non riesce a stoppare e il pallone finisce in rete. Per fortuna del Messina, è un episodio che non compromette il risultato: l’ultimo quarto d’ora è di sofferenza, ma i peloritani riescono a portare a casa il match. Di seguito il tabellino della sfida e sotto la classifica aggiornata dopo questo risultato.

Bari 55 Catanzaro 51 Avellino 48 Virtus Francavilla 47 Palermo 45 Monopoli 43 Latina 41 Foggia 39 Turris 39 Picerno 39 Taranto 34 Catania 33 Juve Stabia 33 Monterosi Tuscia 33 Campobasso 33 ACR Messina 29 Paganese 26 Potenza 22 Fidelis Andria 20 Vibonese 16

Messina-Monopoli, tabellino e pagelle

MESSINA (4-3-3): Lewandowski 5.5; Angileri 6.5 (dall’82’ Fantoni sv), Trasciani 7, Carillo 5.5, Morelli 6.5; Fofana 7, Damian 6.5; Statella 7.5, Marginean 6.5 (dal 74′ Konate 6), Gonçalves 6.5 (dall’82’ Rondinella sv); Busatto 6 (dal 55′ Adorante 7). A disposizione: Fusco, Catania, Simonetti, Giuffrida. Allenatore: Raciti.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Pambianchi, Mercadante (dal 62′ Bussaglia); Viteritti, Piccinni, Morrone (dal 76′ Langella), Vassallo (dall’89’ D’Agostino), Guiebre; Grandolfo (dal 62′ Rossi), Starita (dal 46′ Borrelli). A disposizione: Guido, Bizzotto, D’Agostino, Romano, Nina, Novella, Quaini. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Cataldo-Dicosta).

MARCATORI: al 32′ Statella (ME), al 64′ Adorante (ME), al 71′ aut. Carillo (MO)

NOTE: Ammoniti – Angileri e Trasciani per il Messina; Morrone, Piccinni, Arena e Guiebre per il Monopoli. Corner: 7-2. Recupero: 0’pt, 4’st

Messina-Monopoli, la cronaca testuale live

90’+4 – Finisce qui: il Messina batte il Monopoli per 2-1.

90’+3 – Ci prova Statella da fuori, Loria respinge il corner. Ultimi secondi della sfida.

90′ – Sono 4 i minuti di recupero. Il Messina continua a difendere il risultato con le unghie e con i denti.

82′ – Ancora cambi per il Messina: fuori Angileri e Gonçalves, dentro Rondinella e Fantoni.

80′ – Il Monopoli sfiora il pari: Bussaglia ci prova di testa, palla fuori. Torna a soffrire, che continua però a pungere in contropiede.

74′ – Altra sostituzione per il Messina: fuori Marginean, dentro Konate.

71′ – IL MESSINA SI FA MALE DA SOLO E PERMETTE AL MONOPOLI DI ACCORCIARE: E’ 2-1. Retropassaggio sanguinoso di Carillo, di prima e col pallone alzato da terra. Lewandowski goffo, riceve la sfera, aspetta il rimbalzo ma non stoppa. La palla finisce così in rete da solo. Autogol clamoroso e gara riaperta quando era praticamente chiusa.

64′ – IL MESSINA SCACCIA LA SOFFERENZA CON IL GOL DEL 2-0: erroraccio di Guiebre, che in piena area, nel tentativo di liberare, regala il pallone di testa ad Adorante, il quale non si fa pregare due volte e mette dentro battendo Loria.

60′ – Comincia a soffrire il Messina: il Monopoli comincia a farsi vivo insistentemente dalle parti di Lewandowski.

55′ – Primo cambio anche per il Messina: entra Adorante al posto di Busatto. Non cambia nulla davanti, un attaccante per un attaccante.

53′ – E’ il Monopoli adesso, giustamente, a fare la partita, ma il Messina si difende bene e prova a sorprendere gli ospiti attraverso le ripartenze.

46′ – Inizia la ripresa di Messina-Monopoli, si riparte dall’1-0. Un cambio per gli ospiti.

SECONDO TEMPO

45′ – Si chiude il primo tempo, senza recupero: Messina-Monopoli 1-0, il gol che decide il match per ora è di Statella.

43′ – Dopo il vantaggio, zero sussulti da una parte e dall’altra. Il Messina gestisce, il Monopoli non riesce a sfondare.

32′ – SI SBLOCCA IL MATCH, MESSINA IN VANTAGGIO! Dopo la respinta della difesa su corner, Statella si avventa sul pallone e sgancia dal limite un tiro rasoterra forte e preciso, che batte Loria. Messina-Monopoli 1-0.

31′ – Messina ancora vicino al gol: Trasciani, rimasto in zona offensiva, colpisce di testa, ma la difesa ospite respinge in corner.

28′ – Grandolfo prova il tiro-cross al volo dall’interno dell’area, pallone fuori.

27′ – Il Messina spreca un contropiede: Fofana lancia Statella in profondità, ma il pallone è troppo lungo e Loria riesce ad anticipare il portiere.

22′ – Prima vera e propria occasione della partita: ci prova Damian su punizione dai 25 metri, Loria respinge in angolo. Sul corner successivo, il vento stava per beffare l’estremo difensore, che si salva.

20′ – Il Monopoli comincia a prendere metri: la squadra ospite si è affacciata due volte dalle parti dell’area avversaria. La partita è in generale bloccata, come prevedibile anche a causa del terreno di gioco reso pesante dalla pioggia.

12′ – Il Messina prova a tenere il baricentro alto quando il Monopoli imposta da dietro, impedendogli di sfondare.

4′ – La partenza del Messina sembra buona, ma la pioggia copiosa rallenta il pallone e diventa difficile far circolare la sfera a causa del terreno di gioco pesante.

1′ – Partiti! Iniziata Messina-Monopoli!

PRIMO TEMPO

Messina-Monopoli, formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski, Angileri, Trasciani, Carillo, Morelli, Fofana, Damian, Statella, Marginean, Gonçalves, Busatto. A disp.: Fusco, Fantoni, Rondinella, Konate, Catania, Simonetti, Adorante, Giuffrida. All. Raciti.

MONOPOLI: Loria, Arena, Pambianchi, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Morrone, Vassallo, Guiebre, Grandolfo, Starita. A disp.: Guido, Bizzotto, Rossi, D’Agostino, Romano, Bussaglia, Nina, Borrelli, Langella, Novella, Quaini. All. Colombo.