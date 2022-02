Messina, la denuncia di 4 consiglieri comunali: mancanza di fondi per sistemare le strade in vista del Giro d’Italia 2022

15 Febbraio 2022 12:00

I consiglieri comunali Nello Pergolizzi, Serena Giannetto, Francesco Cipolla e Alessandro De Leo, sottolineano la mancanza di fondi per la sistemazione delle strade in vista del Giro d’Italia 2022: una problematica nata, a loro dire, per “esclusiva responsabilità di parte del consiglio comunale”

“Oggi durante i lavori della I° commissione consiliare abbiamo assistito ad alcune strumentali prese di posizione da parte di alcuni consiglieri in merito alla mancanza di risorse per la sistemazione di alcune strade che dovranno essere percorse durante la tappa del Giro d’Italia che transiterà nella nostra città l’11 maggio 2022.

Tale situazione è stata generata dalla scelta scellerata della maggioranza del consiglio comunale, che attraverso strategie politiche sbagliate, caratterizzate dall’unico motivo di assumere una posizione palesemente contro il Sindaco Cateno De Luca e contro la città, che ha deciso di non votare il bilancio consuntivo 2020 entro il 31 dicembre 2021.

A tal proposito, riteniamo corretto fare chiarezza in merito. I fondi per la manutenzione straordinaria delle strade, già accantonati dall’amministrazione De Luca nell’avanzo di amministrazione vincolato e destinato (euro 1.598.671,00) non sono disponibili per esclusiva responsabilità di parte del consiglio comunale per non aver votato la proposta di delibera relativa al conto consuntivo 2020, entro il 31 dicembre 2021 e, a tutt’oggi, neanche il bilancio di previsione 2022.

L’approvazione da parte del Consiglio Comunale del “Rendiconto di Gestione” – cd Consuntivo – entro il 31.12.2021 avrebbe consentito all’Amministrazione di poter impegnare una parte dell’avanzo di amministrazione (somme non spese nel corso dell’anno 2020), applicandolo mediante una variazione al bilancio 2021, oltre per una serie di spese vincolate per legge, anche per finanziare la realizzazione degli Interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

Infatti, la mancata approvazione del conto consuntivo entro il 31.12.2021 e la sua approvazione all’inizio del 2022, ha fatto sì che le relative somme risultate dell’avanzo siano applicabili al bilancio di previsione del 2022, allorquando il Consiglio Comunale (questo o eventualmente il prossimo) lo approverà definitivamente.

Ad oggi, ovviamente, non è dato sapere quando. Senza tema di smentita, quindi, è giusto che i cittadini messinesi sappiano che per una scelta – libera per carità – dei consiglieri comunali che si oppongono all’Amministrazione, che le somme per la manutenzione straordinaria delle strade, ad oggi, non risultano disponibili.

Sarebbe quindi corretto ed auspicabile, quindi, nei confronti della città e di tutti i messinesi, che i signori Consiglieri Comunali, che hanno deciso (liberamente) di non votare la delibera entro il 31.12.2021, abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità politica di tale scelta. Non si gioca con gli interessi della città e con i diritti dei cittadini!”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali: Nello Pergolizzi, Serena Giannetto, Francesco Cipolla e Alessandro De Leo.