Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio comunale

25 Febbraio 2022 12:28

Il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Lunedì 28 febbraio, alle ore 15, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. In apertura dei lavori si procederà ai saluti istituzionali dell’Aula alla Struttura Commissariale insediatasi a Palazzo Zanca lo scorso mercoledì 23. Successivamente si proseguirà con l’esame del seguente ordine del giorno: nuovo statuto Azienda Trasporti Messina S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico; nuovo statuto AMAM S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico; nuovo statuto Messina Servizi Bene Comune S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico.