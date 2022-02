Messina: lunedì limitazioni viarie in un tratto di via Consolare

4 Febbraio 2022 10:42

Lavori pubblica illuminazione: lunedì limitazioni viarie in un tratto di via Consolare Pompea a Messina

Lunedì 7 febbraio, dalle ore 8 alle 16, in via Consolare Pompea, per un tratto di 30 metri in corrispondenza dell’intersezione con via A. Millo, saranno interdetti la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare, per semicarreggiata, garantendo la circolazione veicolare, in sicurezza, nella semicarreggiata non impegnata dagli interventi; istituiti inoltre il senso unico alternato nella semicarreggiata non impegnata dai lavori ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia per un tratto di 60 metri. I provvedimenti viari sono stati disposti per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, nell’ambito del “servizio di efficientamento e gestione pluriennale degli impianti di illuminazione pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping”.