Messina, l’ospedale Piemonte promuove una campagna straordinaria di raccolta sangue

Messina: il Centro Nazionale Sangue ed il Civis hanno recentemente segnalato un calo delle donazioni di sangue in Italia dovuto anche alla paura del coronavirus

Lunedì 28 febbraio 2022, a partire dalle ore 8:00, presso il P.O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina si terrà, come già avvenuto nello scorso mese di giugno, una Campagna Straordinaria di Raccolta Sangue. Il Centro Nazionale Sangue ed il Civis hanno recentemente segnalato un calo delle donazioni di sangue in Italia dovuto anche alla paura del coronavirus. Il rischio è quello di avere gravi ripercussioni sulle terapie necessarie a migliaia di pazienti. In occasione della Campagna presso l’Istituto sarà presente il personale dell’AVIS con Autoemoteca per raccolta sangue e predonazioni. Gli interessati dovranno compilare un questionario, sottoscriverlo e consegnarlo al personale dell’AVIS. Per quanto riguarda coloro i quali hanno già effettuato donazione, si informa che è possibile procedere a nuova donazione una volta trascorsi tre mesi per gli uomini e sei mesi per le donne. Oggi più che mai, viste le difficoltà causate in ambito sanitario dall’emergenza pandemica, è importante richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza che riveste la donazione del sangue come esempio di civiltà, solidarietà e concreto aiuto agli altri. La Direzione Strategica dell’IRCCS ribadisce ancora una volta la sua particolare attenzione al tema legato alla donazione degli organi che promuove grazie anche alla costituzione di un Ufficio per il Coordinamento locale in sinergia con l’associazione “Donare è Vita”.