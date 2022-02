Messina: Libero Gioveni è stato nominato responsabile del Dipartimento Trasporti del partito di Fratelli d’Italia

7 Febbraio 2022 09:10

Libero Gioveni è stato nominato responsabile del Dipartimento Trasporti del partito di Fratelli d’Italia nell’ambito della Città Metropolitana di Messina

Il consigliere comunale Libero Gioveni è stato nominato responsabile del Dipartimento Trasporti del partito di Fratelli d’Italia nell’ambito della Città Metropolitana di Messina. La nomina è stata affidata direttamente dal coordinatore della Città Metropolitana del partito, il dott. Pasquale Currò. Non potevamo affidare una importante delega come questa a una persona diversa dal nostro capogruppo al Comune di Messina – dichiara convinto Currò – in quanto in questi anni Gioveni ha dato piena dimostrazione delle sue qualità presiedendo in seno al Consiglio Comunale di Messina l’importante Commissione mobilità urbana e trasporti con grande impegno e competenza, per cui può fare senz’altro bene in questo settore anche come dirigente di un partito sempre più vicino ai bisogni del territorio. Gioveni ha ringraziato per la fiducia il coordinatore Currò e tutte le componenti locali di Fratelli d’Italia, dando pieno valore alla coesione di un partito che dimostra di guardare sempre di più al valore e all’impegno dei suoi tesserati.