Messina, Leonardo Santoro nominato commissario. De Luca soddisfatto: “scelta di alto profilo”

22 Febbraio 2022 11:46

Messina, De Luca: “ho già chiamato l’Ing. Leonardo Santoro per augurargli buon lavoro e offrire la nostra massima disponibilità alla collaborazione”

“Oggi è stata ufficializzata la nomina del Commissario e dei suoi più stretti collaboratori e ritengo”, afferma Cateno De Luca, “che la scelta sia caduta su figure di alto profilo. Ho già chiamato l’Ing. Leonardo Santoro per augurargli buon lavoro e offrire la nostra massima disponibilità alla collaborazione. Ho voluto sentire anche l’assessore regionale Marco Zambuto per ringraziare lui e per suo tramite il Presidente della Regione per la scelta.Allo stesso tempo la dirigente regionale Margherita Rizza mi ha confermato che non sussistono motivi per non inserire il Comune di Messina tra quelli che andranno al voto in primavera, orientativamente il 29 maggio. Smentite quindi le illazioni sui possibili effetti del referendum richiesto sul comune di Montemare ed ogni altra congettura su un commissariamento lungo. Si rassegnino- conclude De Luca- i profeti di sventura e tutti gli sciacalli!”