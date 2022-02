Messina: le nuove iniziative di Atm e Comune a tutela degli studenti

3 Febbraio 2022 15:50

Saranno presentate domani alle 15:00 nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Sala Giunta del Comune di Messina, alla presenza degli assessori Dafne Musolino e Francesco Gallo, del Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna e dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti, le nuove iniziative messe in atto per la tutela della salute degli studenti nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Per venire incontro alle richieste ricevute da ragazzi e genitori alcune linee speciali verranno assimilate ai sussidi scolastici, per i quali è prevista una normativa specifica.