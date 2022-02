Messina, istituito il Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile

Con delibera n. 1 del 14.01.2020, su proposta dell’ex Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il Consiglio Comunale di Messina ha approvato il “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile” secondo quanto previsto nel vigente Regolamento comunale, deliberando la costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. “Protezione Civile significa resilienza un concetto che indica la capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di trovare il bello anche nelle difficoltà e trasformare un pericolo in risorsa, crescita personale e arricchimento. Il volontario è la persona operosa, generosa, disponibile e resiliente per eccellenza: sono persone dotate di coraggio, pazienza, spirito d’adattamento, e che, immerse in circostante avverse, riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e persino a raggiungere mete importanti”. “È in quest’ottica che nasce il gruppo comunale di volontariato di protezione civile – spiega Sabrina Palumbo, volontaria di Legambiente dei Peloritani”. La volontaria Palumbo, designata primo coordinatore del Gruppo comunale, come previsto dall’art. 3 del regolamento, avrà il compito di avviare le procedure di selezione e successiva formazione degli aspiranti volontari con l’obiettivo di accompagnare il Gruppo alle prime elezioni, a seguito dell’avviso pubblicato nelle scorse settimane per la selezione degli aspiranti volontari, approvato dalla Giunta comunale con delibera n°105 del 07.02.2022. “Occorre che tale attività venga promossa anche dalle Circoscrizioni per incentivare i cittadini – ha proseguito il primo coordinatore del Gruppo – ad aderire e rafforzare il sistema del volontariato di protezione civile anche in favore delle UCL, sedi decentrate in emergenza individuate presso le sedi delle circoscrizioni in caso di emergenza”, auspicando poi “in una pronta risposta da parte dei cittadini che porti all’individuazione dei primi 100 volontari previsti in questa prima fase di avvio”, ha concluso la Palumbo.

PERCHÉ UN GRUPPO COMUNALE?

Un gruppo comunale ha una figura giuridica diversa da un’associazione di volontariato. Pur restando sempre una realtà di volontariato, a differenza di un’associazione che nasce per volontà di privati cittadini, il gruppo comunale nasce invece per volontà dell’amministrazione comunale. I volontari aderenti sono quindi a tutti gli effetti alle “dipendenze” del Sindaco, in quanto massima autorità comunale di protezione civile. Questo comporta diversi vantaggi, tra cui il fatto di potere contare su una struttura tecnica (il servizio comunale di protezione civile) in grado di offrire ai volontari il supporto tecnico-organizzativo, la formazione e l’addestramento continuo, nella gestione di una materia (la protezione civile) alquanto complessa. Al gruppo possono aderire i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa. I volontari aderenti al gruppo dovranno partecipare ad un primo corso di formazione di base e ad altri che seguiranno per un continuo aggiornamento. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO

L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficace il Servizio Comunale di Protezione Civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile ha il compito di collaborare nel porre in atto le azioni mirate alla diffusione della conoscenza, previsione e prevenzione dei rischi, nonché tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza, assicurando così i primi soccorsi alla popolazione da essa colpita.

All’interno del gruppo sono individuati settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

• settore tecnico logistico, con specializzazione in interventi logistici, attendamenti ed accoglienza;

• settore radiocomunicazioni, che prevede la familiarizzazione con l’approntamento delle stazioni base e l’utilizzo di apparati radio per le comunicazioni in emergenza;

• settore primo e pronto soccorso, nell’ambito del quale ci si specializzerà in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;

• settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;

• settore mezzi e attrezzature, conoscenza e gestione degli automezzi, magazzino loro e manutenzione.

Le attività del gruppo riguardano l’allestimento e il supporto nella gestione delle aree di emergenza, l’evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, il censimento, l’informazione e il supporto alla popolazione evacuata, il monitoraggio del territorio, l’assistenza alla popolazione ammassata nelle aree di emergenza, la realizzazione di iniziative di informazione scolastica ed addestramento per migliorare la competenza dei propri iscritti e per la diffusione della cultura di protezione civile.

Oltre alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, una volta avviata la procedura di iscrizione ai vari registri, potrà partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni e Organizzazioni di Volontariato.

Ai volontari impegnati nell’esercizio delle attività verranno garantiti dal Comune di Messina:

• il vestiario ed i D.P.I. necessari per l’espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;

• l’idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona, che per i danni causati verso i terzi, secondo la vigente normativa in materia;

• l’utilizzo dei mezzi comunali assegnati al Gruppo;

• i rimborsi e i benefici previsti dalla normativa vigente in materia e cioè il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

Il responsabile unico del Gruppo è il Sindaco o l’Assessore delegato per la protezione civile ma, in questa fase transitoria, il ruolo di responsabile è attribuito tra le competenze del Dirigente del Servizio Protezione Civile.

La prima fase della realizzazione del gruppo sarà quindi quella organizzativa, che avrà la durata massima di un anno, e vedrà la selezione dei volontari che vorranno aderire, la realizzazione di un corso di formazione base di Protezione Civile, che si pone l’obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione Civile, far conoscere la normativa di settore, conoscere e utilizzare mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le comunicazioni radio, conoscere ed utilizzare strumenti informatici e le attrezzature in dotazione.

Sarà poi istituito un Comitato direttivo, con il compito di preparare le attività e definire puntualmente l’organizzazione interna del gruppo.

COME ADERIRE AL GRUPPO COMUNALE

I volontari saranno reclutati tramite un avviso pubblico che potranno consultare sul sito del comune di Messina alla pagina https://comune.messina.it/informazioni/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-100-volontari-da-iscrivere-nel-gruppo-di-volontariato-di-protezione-civile/ a cui seguirà un incontro conoscitivo per la verifica dei requisiti richiesti necessari a partecipare al corso di formazione.

Le richieste di adesione potranno essere inoltrate attraverso le seguenti modalità:

• attraverso la piattaforma informatica istituzionale predisposta sul sito del Comune di Messina al seguente indirizzo: https://comune.messina.it/richiesta-di-iscrizione-al-gruppo-comunale-volontari-di-protezione-civile/;

• tramite invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it

• o tramite l’ufficio di Protezione Civile situato in via Franza n. 1 previa prenotazione appuntamento al n. telefonico 090 22866, geom. Giacomo D’Andrea.