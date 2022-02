Messina: inaugurato il centro bambini di Casa Serena [FOTO]

4 Febbraio 2022 12:32

La struttura diventa sempre più vero e proprio hub del sociale aperto all’intero ciclo della vita

E’ stato inaugurato oggi a Messina il centro bambini e famiglie per minori della fascia 0-3 anni e le loro famiglie in un ala dedicata di Casa Serena. A darne notizia tramite i social il Sindaco Cateno De Luca. La struttura diventa sempre più vero e proprio hub del sociale aperto all’intero ciclo della vita. “L’incontro generazionale ha determinato la nascita di servizi unici in cui si genera l’interazione tra anziani e bambini ai quali verranno trasmessi odori sapori e “cunti”… le radici stesse della nostra cultura. Lo scambio avverrà attraverso attività laboratoriali che vedranno “giocare” insieme le generazioni. Anche Casa Serena diventa così uno spazio restituito alla sua comunità”, scrive il primo cittadino.