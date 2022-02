Messina: il Questore Capoluongo ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Minutoli di Fondo Fucile [FOTO]

10 Febbraio 2022 17:45

Si è tenuto stamani, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Minutoli di Fondo Fucile, il secondo incontro del Questore Capoluongo con gli studenti messinesi. In occasione della Giornata del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe, e dell’anniversario della morte del Questore Giovanni Palatucci, Libertà è stato il delicato tema scelto su cui gli alunni dell’istituto tecnico hanno dibattuto. Presenti all’incontro anche don Enrico, sacerdote della parrocchia SS. Salvatore e oratorio S. Luigi Guanella, che ha partecipato al dibattito con i giovani, nonché il prof. Piero La Tona, Dirigente Scolastico dell’Istituto Minutoli, che ha preso la parola insieme ai suoi studenti. L’iniziativa, denominata “Mezz’ora col Questore”, ha lo scopo di fornire punti di riflessione e di dialogo con i giovani della città e della provincia, tramite specifici incontri presso alcuni istituti di istruzione superiore di volta in volta selezionati. Terminato l’incontro, il Questore ha voluto ricordare l’ultimo Questore di Fiume con un momento di riflessione nell’area antistante l’aiuola “adottata” dall’Università degli Studi in questa via Garibaldi, dove è stato piantumato lo scorso anno un simbolico albero di arancio e apposta una targa commemorativa donata dal Comune di Messina. Infine, nell’ambito delle iniziative dedicate al ricordo di Giovanni Palatucci ed al delicato periodo storico in cui operò, si sono svolti ulteriori incontri presso gli istituti scolastici della provincia, nelle città sede di Commissariato di Pubblica Sicurezza. I poliziotti dei Commissariati hanno incontrato, infatti, gli alunni di alcune scuole per ricordare insieme l’ex Questore di Fiume, medaglia d’oro al merito civile.