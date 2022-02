Messina: il prof. Lugi Mondello eletto presidente della divisione di chimica analitica della Società Chimica Italiana

18 Febbraio 2022 15:24

Luigi Mondello, ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali è stato eletto Presidente della Divisione di Chimica Analitica della SCI. Le votazioni dei soci per l’elezione del Presidente ed il rinnovo dei membri del Direttivo della Divisione si sono svolte lo scorso Dicembre 2021. Da sempre figura prominente ed accademico di riferimento nelle attività gestionali ed organizzative della SCI, il professore Mondello guiderà, per il triennio 2022/2024, la seconda Divisione piu’ numerosa della societa’ che conta circa 500 iscritti. Il neo-eletto Presidente ha proposto la prof.ssa Concetta De Stefano, ordinario di Chimica Analitica presso lo stesso Dipartimento dell’ateneo messinese, per la carica di Vice Presidente, sulla base della sua affermazione personale e del suo impegno nei Direttivi passati. La proposta e’ stata accolta all’unanimità. Ai due docenti vanno le congratulazioni del Magnifico Rettore e dell’intero Ateneo messinese, insieme all’augurio di un proficuo lavoro di coordinazione.