Messina, il consigliere Cucinotta chiede la rimozione di detriti in via Geraci

5 Febbraio 2022 16:55

“Circa due mesi fa nel viale San Martino all’incrocio con la via Enzo Geraci si è verificato un grave incidente e purtroppo non è la prima volta che quell’incrocio è teatro di incidenti. A seguito dell’impatto dell’automobile con la vetrina ed il muretto la storica cartoleria Prinzi ha subito dei danni, con dei detriti che sono rimasti nel marciapiede”. E’ quanto afferma Giuseppe Cucinotta, Consigliere della IV Municipalità. “Nonostante mie segnalazioni a distanza di tutto questo tempo la situazione è rimasta invariata, con i detriti che continuano ad essere in bella mostra agli occhi dei passanti. Rappresentando tra l’altro una situazione di degrado, ma soprattutto di estremo pericolo per chiunque. Infatti oltre ai detriti è presente una lastra di vetro veramente pericolosa. Per onestà intellettuale nelle scorse settimane dei volenterosi ragazzi afferenti a qualche progetto del Comune, hanno rimosso quel che potevano, ma mi risulta veramente difficile da comprendere come nonostante delle segnalazioni, un luogo del centro così importante possa essere mantenuto in queste condizioni di incuria. Auspico vivamente che venga ripristinato lo stato dei luoghi per una questione di decoro ma soprattutto di sicurezza. Preciso che non sono solito mettere in evidenza le carenze dell’amministrazione perchè ritengo che chi è legittimamente eletto possa amministrare come meglio ritiene, essendo responsabile del proprio operato. Ma quando si tratta di sicurezza bisogna essere più vigili. Oltretutto un minimo di decoro sarebbe assolutamente auspicabile, soprattutto quando si tratta di luoghi centrali. Sono certo che tale situazione verrà sistemata al più presto”, conclude Cucinotta.