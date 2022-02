25 Febbraio 2022 17:23

Messina: il 20% dei dipendenti di ATM hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dalle rappresentanze sindacali di FIT CISL, FAISA CISAL e UGL FFNA

“Sono intorno al 20% i dipendenti di ATM S.p.A. – c’è scritto in una nota– che hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dalle rappresentanze sindacali di FIT CISL, FAISA CISAL e UGL FFNA; non è possibile rilevare il dato dell’adesione allo sciopero aziendale indetto da altre sigle considerato che è stato volutamente organizzato in concomitanza con la manifestazione indetta per il tema, molto sentito da tutto il comparto, del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri scaduto da diversi anni. La società, nel pieno rispetto della norma e del diritto allo sciopero, si è adoperata per limitare al minimo i disagi per l’utenza venendo incontro alle esigenze emerse nell’arco della giornata. La tendenza al momento attuale vede una diminuzione degli aderenti con il passare delle ore ma per avere i dati ufficiali bisognerà attendere la fine della manifestazione”, conclude la nota.