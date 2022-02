Messina, i consiglieri di Fratelli d’Italia: “auguri di buon lavoro al neo commissario straordinario”

23 Febbraio 2022 22:14

Messina, i consiglieri di Fratelli d’Italia: “auguriamo al Commissario ed ai due sub Commissari buon lavoro”

“Messina ha il suo nuovo commissario, l’ing. Leonardo Santoro, affiancato da due sub Commissari, l’ Arch. Mirella Vinci e il vice Prefetto aggiunto Francesco Milio che dovranno guidare la città fino a nuove elezioni, dopo le dimissioni del Sindaco. Ovviamente auguriamo al Commissario ed ai due sub Commissari buon lavoro e siamo pronti come Municipalità a dare il nostro contributo”, dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto (Terza municipalità), Debora Buda (Quarta Municipalità), Maurizio Di Gregorio e Lorena Fulco (Quinta Municipalità).