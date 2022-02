4 Febbraio 2022 10:20

Messina, Gioveni sui 46 nuovi vigili urbani e sulla decina di idonei ormai rimasti in graduatoria: “urge chiarezza dell’amministrazione comunale in merito sia all’ampliamento delle ore per i primi e sia per una eventuale assunzione stagionale con i fondi dell’art. 208 del codice della strada per i secondi”

“Sui 46 nuovi vigili urbani e sulla decina di idonei ormai rimasti in graduatoria, urge conoscere le intenzioni dell’Amministrazione in merito sia all’ampliamento delle ore per i primi e sia per una eventuale assunzione stagionale con i fondi dell’art. 208 del codice della strada per i secondi. Chiedo i necessari chiarimenti su questo tema importante per garantire al meglio le tante incombenze in capo alla Polizia Municipale – spiega il Consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, – che anche in passato con diversi interventi d’Aula e interrogazioni ho sempre ribadito la necessità di dover rimpinguare il Corpo per potenziare i servizi viari e di controllo. Ciò che occorre conoscere e che ancora non è chiaro vista la mancata presentazione del maxi emendamento tecnico al Bilancio di Previsione 2022 da parte dell’Amministrazione – prosegue Gioveni – è se nell’atto contabile vi sia per esempio la copertura finanziaria promessa per l’integrazione oraria per i 46 agenti in servizio che, occorre ricordare, sono stati riassunti con un contratto da 30 ore settimanale per 12 mesi, con l’impegno proprio di coprire le 6 ore mancanti settimanali con i fondi ordinari di Bilancio, a perfezionamento dei fondi straordinari del Decreto Sicurezza. Così come si dovrebbe chiarire già da ora visto che fra 10 giorni questa Amministrazione si volatizzerà – aggiunge il Consigliere – come si intenderà procedere nel 2023 per integrare le 700.000 euro previste per gli stessi 46 agenti posto che non potrebbero bastare per una proroga annuale per tutti! Discorso a parte invece – evidenzia l’esponente di FdI – meritano gli ormai pochissimi agenti idonei della graduatoria ma non ancora assunti, per i quali l’Amministrazione potrebbe o avrebbe potuto già assumere, seppur per pochi mesi, con i proventi delle contravvenzioni, una percentuale dei quali si può tranquillamente destinare, così come fanno spesso altri Comuni, per l’assunzione stagionale degli agenti di Polizia Municipale. Da quello che ho potuto appurare, infatti, – insiste il Consigliere comunale – vi erano a disposizione 68.000 euro per l’anno 2021 e forse altrettante somme in previsione per l’anno 2022, il che significherebbe, a conti fatti, una assunzione per tutti gli idonei per almeno 5 o 6 mesi che già si sarebbe potuta programmare per il mese di aprile proseguendo per tutto il prossimo periodo estivo, quello certamente più impegnativo per il Corpo. Mi auguro vivamente, quindi, – conclude Gioveni – che prima del commiato, Sindaco e Giunta uscenti lascino traccia di questi importanti provvedimenti per il Commissario”.