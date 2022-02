Messina, Gioveni e Di Gregorio in coro: “Fondo De Pasquale, l’immobilismo regna sovrano!”

18 Febbraio 2022 11:25

I consiglieri di Fratelli d’Italia Maurizio Di Gregorio (Quinta Municipalità) e Libero Gioveni (Consiglio Comunale), manifestano la loro indignazione per il reiterato immobilismo che grava sulla nota area di Fondo De Pasquale

“‘Risanamento non significa solo sbaraccare e assegnare alloggi (azione certamente prioritaria rispetto a tutte le altre), ma significa anche riqualificare e rigenerare sotto il profilo urbanistico delle aree lasciate nel più totale abbandono e che mortificano delle comunità!‘. Con queste parole i consiglieri di Fratelli d’Italia Maurizio Di Gregorio (Quinta Municipalità) e Libero Gioveni (Consiglio Comunale), manifestano la loro indignazione per il reiterato immobilismo che grava sulla nota area di Fondo De Pasquale sulla quale sembra essere stato calato il sipario.

Da ben 15 anni, infatti – denunciano Gioveni e Di Gregorio – questa porzione di territorio del rione Giostra si trova immersa nell’assoluto degrado, con l’immaginabile esasperazione dei residenti. Dalla struttura commissariale per il Risanamento – evidenziano i due esponenti di FdI – non è stato espresso ancora alcun intendimento sulle modalità e sulle tempistiche di recupero di quest’area, nonostante le buone intenzioni palesate in questi anni da Arisme, oggi braccio operativo del Commissario. Auspichiamo, quindi – concludono Di Gregorio e Gioveni – che al mancato riscontro ai nostri ripetuti solleciti, molto presto si riaccenda concretamente la speranza fra i residenti di Giostra di vedere completato un progetto il cui fermo, allo stato attuale, sta facendo ancora di più affondare nel degrado una intera zona e una comunità desiderose di riscatto”. Lo affermano in una nota i consiglieri di FdI Libero Gioveni (Consiglio Comunale) e Maurizio Di Gregorio (5ª Municipalità).