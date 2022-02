Messina: Gabriele Freni è il nuovo Segretario della federazione Giovani Democratici

7 Febbraio 2022 12:24

Durante il Congresso particolare attenzione è stata rivolta sull’impegno dei giovani nelle istituzioni e nella società civile per costruire una società più giusta ed equa

Domenica si è svolto telematicamente il Congresso della Federazione dei Giovani Democratici di Messina. Un momento di analisi e confronto sui temi caldi per le giovani generazioni: scuola, università, lavoro, legalità, diritti civili e politici. Particolare attenzione è stata rivolta sull’impegno dei giovani nelle istituzioni e nella società civile per costruire una società più giusta ed equa, soprattutto per coloro che hanno pagato più duramente la pandemia: giovani e donne. Al partecipatissimo dibattito hanno preso parte anche il Vice Segretario regionale del PD Sicilia Renzo Bufalino ed il Pres. Ass. Antonio Ferrante. Per il PD Messina ha portato i saluti il Coordinatore dei Dipartimenti Francesco Barbalace. Hanno dato il loro contributo anche il Segr. Della CGIL Sicilia Alfio Mannino ed il Segr. Nazionale GD Raffaele Marras ed Agnese Zappalà. Presenti anche le Compagne ed i Compagni del resto della regione Siciliana, soprattutto della Federazione di Catania e di Enna.

Il Segretario uscente Massimo Parisi ha raccontato il percorso fatto fino a quel punto dalla Federazione ed ha spronato le giovani generazioni a proseguire nell’impegno politico nella società e nelle Istituzioni per battaglie importanti sia su scala locale ma anche nazionale, considerate le prossime scadenze elettorali. L’assemblea ha eletto come nuovo segretario il giovanissimo Gabriele Freni che ha spronato l’assise: “dovremo essere l’organizzazione di quella generazione che vuole un futuro in questa terra, che non accetta di dover scappare perché non si riconosce il merito e non c’è lavoro. In questa battaglia saremo con gli ultimi, gli esclusi, gli ignorati ed emarginati, con chi ha perso la speranza e con chi ancora ci crede, come noi, e non rinuncia ad impegnarci per essere il cambiamento che vogliamo nel mondo”.

A coadiuvare il Segretario una squadra giovane di tutta la Provincia composta di giovanissime figure che lanciano un segnale chiaro sul nuovo corso della giovanile che guarda ai giovani ed alle donne: Khadija Tuijiri con delega alla solidarietà, Graziella La Torre pari opportunità, Roberta Lo Presti ai saperi, Alberto Baldone responsabile organizzazione, Oriana Ballato alle comunità montane e Serena Muscarà alla legalità.