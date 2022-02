Lutto a Messina: è morto il noto avvocato Giuseppe Abbadessa

16 Febbraio 2022 20:10

“Sei stato un guerriero, hai combattuto come un leone”, scrivono sui social gli amici più stretti

È un momento di tristezza per la città di Messina. E’ morto in queste ore il noto avvocato Giuseppe Abbadessa. Il noto legale era molto stimato per la sua professionalità e amato per il suo carattere e la sua bontà. Si era ultimamente battuto per seguire la pratica in difesa del locale “Bistrot”, preso dai controlli da parte delle forze dell’ordine. L’anno scorso, infatti, dopo un periodo di chiusura e una multa, era comparsa anche una videocamera che aveva portato il gestore del locale a sporgere denuncia, proprio tramite l’avvocato Abbadessa. “Sei stato un guerriero, hai combattuto come un leone. Ci mancherai. Sei riuscito fino alla fine ad insegnarci come si lascia questa vita con coraggio e dignità, quella che ti ha sempre contraddistinto”, si legge nei numerosi messaggi social apparsi sulle bacheche degli amici che hanno avuto il piacere di conoscerlo.