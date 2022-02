Messina, è morto Francesco Salvo: fu il precursore in città della televisione locale

18 Febbraio 2022 12:08

Lutto per la città di Messina, si è spento nella serata di ieri lo stimato regista Francesco Salvo. Pioniere della televisione locale, era un grande esperto di comunicazione cinematografica e del piccolo schermo: sin dalla metà degli anni Settanta si era interessato di comunicazione locale nella città dello Stretto, dove aveva ideato la prima televisione locale via cavo, Tele Video Zancle, anticipando di circa 50 anni quella che solo oggi sarebbe oramai divenuta una realtà.

Iniziò a mettere in opera il suo talento dietro il banco regia di Telestretto, che trasmetteva dal palazzo del Royal a fine anni ’70. Erano gli albori della televisioni libere e locali, sdoganate da una sentenza della Corte Costituzionale ma ancora senza una legge di regolamentazione; nel 1983 dopo aver costituito la Cinevisual Team, diede vita a Teletime, la televisione che trasmetteva dal palazzo dell’ex cinema Metropol in via Garibaldi, una nuova realtà editoriale per Messina, che divento nel tempo si rilevò fucina di futuri tecnici, artisti e giornalisti messinesi, e che ben presto si distinse per innovazione tecnologica e informazione locale integrata con la programmazione nazionale del network Retequattro ancor prima dell’ avvento della legge Mammi del 1990′.

La produzione di cortometraggi d’autore e la realizzazione di documentari legati alla storia e alle tradizioni popolari di Messina erano la vera passione di Francesco Salvo, che doveva contemperare con la complessa gestione organizzativa che richiedeva la edizione quotidiana di programmi e telegiornali della televisione, che negli anni aveva esteso la propria diffusione nell’ intera provincia di Messina. “A causa della sua signorilità e nobiltà d’ animo ha spesso pagato il prezzo di aver dato la propria fiducia a chi non la meritava, rinunciando alla realizzazione di ambiziosi progetti di produzione culturale cinematografica e televisiva che avrebbero avuto luogo sempre nella sua Messina, proprio negli ultimi tempi si era cimentato nella produzione e regia del format di successo L’Altra Messina, realizzato negli studi televisivi da lui allestiti in via La Farina”, ricorda Anselmo Greco.