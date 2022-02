Messina, subito il dietrofront: domani si torna al Palarescifina per effettuare tamponi

3 Febbraio 2022 21:21

Una mancata comunicazione tra Asp e Comune di Messina oggi ha mandato in tilt il traffico sul viale della Libertà. L’Azienda sanitaria ha stoppato i tamponi al Palarescifina e dirottato questa mattina tutti i prenotati all’ex Gasometro. In serata, però, è stato comunicato il dietrofront: l’Ufficio emergenza Covid-19 e l’Asp hanno infatti comunicato che, “già da domani sarà possibile riprendere regolarmente le attività al Palarescifina, per effettuare i controlli con i tamponi alle persone già positive. L’interruzione di oggi, e il relativo trasferimento delle attività al Gasometro, dunque è soltanto temporanea, ed è avvenuta solo per consentire di terminare alcuni lavori al Palarescifina che erano stati interrotti nei giorni scorsi a causa del maltempo”. Dunque già da domani le attività riprenderanno e sarà ripristinato tutto al Palazzetto di San Filippo. Gli utenti saranno chiamati dalle Usca per effettuare i test anti-Covid.