1 Febbraio 2022 09:24

Messina: il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Domani, mercoledì 2, alle ore 14.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato dell’usato; riconoscimento di due debiti fuori bilancio; e una mozione relativa alla proposta per la realizzazione di un “nuovo modello di sviluppo endogeno” per Torre Faro e Ganzirri.