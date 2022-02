8 Febbraio 2022 16:32

Messina: venerdì la presentazione dei nuovi autobus ATM che entreranno in servizio nelle prossime settimane

Venerdì 11 febbraio alle 9.30 all’interno del piazzale aziendale in Via la Farina 336 saranno presentati alla stampa i nuovi autobus acquistati da ATM S.p.A. che entreranno in servizio nelle prossime settimane. Durante l’evento, alla presenza dei vertici societari e dell’amministrazione comunale di Messina, verranno illustrate le caratteristiche tecniche dei mezzi.