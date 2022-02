21 Febbraio 2022 12:42

Messina: domani la firma della convenzione tra l’Istituto “Jaci” e l’Atm per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Domani alle 10:30 alla sede dell’istituto “A. M. Jaci” di Messina si svolgerà una conferenza stampa, per la firma della convenzione tra la scuola e ATM S.p.A. per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex progetto alternanza scuola – lavoro). Il progetto coinvolgerà 30 studenti che svolgeranno 400 ore di stage nei vari settori aziendali.