Messina, domani la 2ª edizione di “Attacco Poetico”: le info

19 Febbraio 2022 10:27

L’evento si potrà seguire anche in diretta Facebook sulle pagine “Attacco Poetico” e “Nazionale Italiana Poeti”

Domani, domenica 20 Febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, la Nazionale Italiana Poeti promuove la II edizione di “Attacco Poetico”, maratona poetica che unirà in versi tutta l’Italia. Dalle ore 9 alle 19 da varie piazze d’Italia racconteremo in poesia i tempi che stiamo vivendo e ribadiremo l’importanza dei diritti della persona. Dirette Facebook sulla pagina “Attacco Poetico” e sulla pagina della “Nazionale Italiana Poeti”. Anche Messina darà il proprio contributo artistico e poetico partecipando così a questo importante evento in collegamento Facebook dalle ore 11:30 alle ore 12:00 da un importante piazza della bellissima città di Messina: Piazza Duomo appunto.

Coordinatore per la città di Messina è il poeta e scrittore messinese Emanuele Cilenti che, assieme a poeti e poetesse della stessa città, contribuirà a realizzare un importante coro poetico e artistico che tuonerà nei cieli d’Italia e d’Europa, sono infatti previsti collegamenti anche con la Croazia, la Germania e la Spagna. Si ringrazia la Nazionale Italiana Poeti per aver creato un evento così importante coinvolgendo tante città di Italia e non solo, tra cui la città dello Stretto.

Sponsor della manifestazione: Università Popolare degli studi di Milano, Nazionale Italiana Poeti, Birrificio Contromano (Roma).