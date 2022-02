Messina, domani il sit-in “Presidenzialismo. Il Presidente della Repubblica lo elegga il Popolo sovrano”: i dettagli

4 Febbraio 2022 11:17

Saranno esposti cartelli e striscioni per sollecitare il Parlamento a realizzare una riforma presidenzialista

Sabato 5 febbraio in Piazza Municipio a Messina avrà luogo la manifestazione “PRESIDENZIALISMO. Il Presidente della Repubblica lo elegga il Popolo sovrano”, promossa dal Circolo “dello Stretto di Messina” di Fratelli d’Italia e dal Circolo “Quo Usque Tandem…” di Gioventù Nazionale – Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa consisterà in un sit-in con l’esposizione di cartelli e striscioni per sollecitare il Parlamento a realizzare una riforma presidenzialista oggi più che mai necessaria dopo lo svilente spettacolo della recente elezione del Capo dello Stato.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e vi prenderanno parte dirigenti e militanti di FDI oltre ai rappresentanti del Partito a livello Regionale – On. Amata – e Nazionale – On. Bucalo. Promotore dell’iniziativa l’Avv. Francesco Rizzo, dirigente nazionale di FDI, Consigliere Comunale di Lipari e già Consigliere Comunale di Messina, che dichiara: “i cittadini devono poter scegliere direttamente il Capo dello Stato. Basta giochi di Palazzo, basta accordi nell’ombra finalizzati solo alla gestione del potere ed a rimanere attaccati alla poltrona. La battaglia per il Presidenzialismo – storicamente promossa dalla Destra ma oggi condivisa anche da altri schieramenti – è necessaria ed urgente dopo il teatro a cui abbiamo assisto nelle ultime settimane”.