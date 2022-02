Messina: domani al Palacultura la presentazione del Portale del Turismo “Visitme”

2 Febbraio 2022 09:40

Messina: sarà illustrato domani, presso l’Auditorium del Palacultura, il Portale del Turismo “VisitME”, realizzato nell’ambito del progetto “Agorà”

Sarà illustrato domani, giovedì 3, alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Palacultura, il Portale del Turismo “VisitME”, realizzato nell’ambito del progetto “Agorà”, promosso dal Comune di Messina – Assessorato Turismo e Brand Messina. Per la prima volta il Comune si dota di una vetrina delle eccellenze del territorio attraverso video emozionali, realtà aumentata, testi e immagini che censiscono siti di interesse, feste, paesaggi e gastronomia del nostro territorio, utili alla costruzione di offerte turistiche e pacchetti di soggiorno con escursioni e passeggiate in città. Il sito presenterà quindi una potenziale promozione della Città di Messina che ogni operatore potrà utilizzare per veicolare la propria offerta e i propri servizi. All’incontro sono invitati la Stampa, i referenti delle Istituzioni Culturali e Commerciali con i rappresentanti di Categoria, delle strutture Alberghiere ed extra Alberghiere, delle ProLoco e gli operatori Turistici e Culturali. Il progetto Agorà mira a definire i modi e i tempi per lo sviluppo dei servizi digitali in grado di promuovere il territorio del Comune di Messina e facilitarne l’esperienza da parte di cittadini e turisti tramite l’inserimento nel sistema dell’offerta turistico-culturale e le opportunità di svago offerte dal territorio metropolitano; in modo particolare, Agorà ha lo scopo di far conoscere il patrimonio storico‐artistico e la vasta offerta culturale a tutti i cittadini di Messina e dell’intera cintura metropolitana, nonché di renderlo più accessibile e facilmente fruibile alle centinaia di migliaia di turisti che annualmente visitano i territori dell’area metropolitana. L’Amministrazione comunale ha già avviato infatti diversi interventi che la pongono in costante crescita nella classifica delle ‘smart city’ nazionali ed in linea con le azioni previste con l’asse I del PON METRO, che ha dato l’avvio ad un percorso di ammodernamento digitale dell’intero territorio. Il percorso, nato nello scorso quinquennio attraverso il piano triennale dell’Innovazione e del processo di informatizzazione, prevede la creazione di software con annesso potenziamento di hardware al fine di supportare l’erogazione di servizi in digitale al cittadino, innalzando così l’efficacia ed il livello di qualità dei servizi erogati dall’Ente. Il tutto in linea con la mission della Agenda Digitale dell’Amministrazione comunale.

Domani si accede con mascherina FFP2 e green pass fino al numero massimo consentito.