Messina: domani a Palazzo Zanca cerimonia di consegna di immobili confiscati

9 Febbraio 2022 12:32

Messina: obiettivo dell’affidamento è quello di promuoverne l’utilizzo per fini sociali attraverso attività progettuali a servizio del territorio

Domani, giovedì 10 Febbraio, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, è stato convocato un incontro cui prenderanno parte i soggetti giuridici comunità, enti, associazioni e organizzazioni di volontariato che che hanno presentato manifestazioni di interesse in merito l’Avviso pubblico emesso dalla Patrimonio Messina SPA, relativo all’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 48 del Decreto lgs. n. 159/2011. Nel corso dell’appuntamento, alle 12.30, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e del Prefetto Cosima Di Stani, si procederà alla consegna degli immobili confiscati a coloro che sono stati selezionati. Obiettivo dell’affidamento è quello di promuoverne l’utilizzo per fini sociali attraverso attività progettuali a servizio del territorio.