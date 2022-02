Messina: disservizi idrici nella zona Sud [INFO e DETTAGLI]

24 Febbraio 2022 14:18

Messina: disservizi idrici nella zona Sud più precisamente in Via Marco Polo e via del Carmine

Tecnici al lavoro a Messina dalle prime ore del mattino per riparare la perdita sulla tubazione che serve gli abitati della zona sud più precisamente di Via Marco Polo e via del Carmine. Si è dovuto intervenire con urgenza per riparare la perdita lungo la tubazione dell’Acquedotto, che alimenta soprattutto la zona sud della città. Per questo, i tecnici di AMAM, dalle prime ore di questa mattina, stanno procedendo per evitare i maggiori disagi che derivano dalla necessaria sospensione temporanea dell’erogazione idrica, sino a completamento delle operazioni che dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi. Gli abitati interessati sono quelli di Via del Carmine, Via Marco Polo, Minissale Basso, Villaggio Unrrà, Rione Taormina, Villaggio Cep. Come sempre per ogni aggiornamento, chiamare il numero mobile 348.3985297, gli utenti potranno sempre segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza