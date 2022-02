Messina, tutta l’ex giunta nella lista Basile sindaco. De Luca: “sarò capolista”

23 Febbraio 2022 11:01

Messina, De Luca: “ringrazio la giunta che accetta la sfida di continuare anche dopo di me. Tutti gli assessori saranno candidati, io sarò capolista”

Mentre gli altri schieramenti politici devono decidere il proprio candidato a sindaco e definire il quadro delle alleanze, l’ex primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, ha definito il candidato sindaco e sta definendo le liste a supporto. La scelta di Federico Basile ha creato, negli addetti ai lavori, un certo stupore: in molti pensavano che qualche ex assessore avrebbe preso il posto del candidato governatore della Sicilia. Di certo Basile è una persona competente, un tecnico esperto che, in caso di vittoria, proseguirà il lavoro di De Luca. Tutti hanno sfoggiato la maglietta con scritto “Basile il sindaco lo saprà fare”.

Nella conferenza stampa odierna, l’ex sindaco, ha compattato la sua Giunta: “tutti gli assessori saranno candidati nella lista Basile sindaco di Messina”. Ed annuncia: “io sarò il capolista, ci saranno anche alcuni consiglieri comunali”. Poi dice che il giorno delle elezioni sarà il “29 maggio”. “Già oggi o nei prossimi giorni sarà pronta la relazione di fine mandato, vogliamo confrontarci su questa coi nostri competitori”, evidenza. Poi l’elogio a Basile: “ha svolto il ruolo di direttore generale senza proclami, vedrete anche la sua competenza politica”.

Il candidato sindaco Basile afferma: “noi siamo pronti, a breve inizieremo il giro dei villaggi dalla zona sud e continueremo per tutto il mese, proseguendo la strategia del contatto con il territorio. Il mio carattere è diverso da quello del sindaco De Luca ma gli obiettivi sono gli stessi, da lui ho imparato tanto”. Sulla scelta di Santoro come commissario a Palazzo Zanca, tutti hanno espresso soddisfazione.