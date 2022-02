Messina, De Luca: “non mi dimetto più”. Il Sindaco scherza con dei giovani [VIDEO]

13 Febbraio 2022 10:48

Il Sindaco Cateno De Luca ha sperimentato le telecamere di sorveglianza presenti al Duomo di Messina

Erano in Piazza Duomo per i fatti loro, in un tranquillo sabato sera, quando ad un tratto sentono la voce di Cateno De Luca. E’ quanto accaduto ieri ad alcuni giovani di Messina, finiti a loro insaputa nelle “grinfie” del primo cittadino. Il Sindaco, infatti, ha voluto sperimentare le telecamere di sorveglianza con le quali la Questura controlla la sicurezza dei luoghi pubblici. De Luca lo ha chiamato “progetto ma dove c***o vai, torna a casa” e scherzando ha affermato “mi sa che non mi dimetto più”, scatenando le risate dei presenti.