Messina, i consiglieri di Fratelli d’Italia: “decentramento amministrativo ennesimo fallimento, Municipalità sia riferimento durante il commissariamento”

19 Febbraio 2022 08:56

La nota dei Consiglieri che chiedono “una svolta per il futuro”

L’esperienza amministrativa, targata Cateno De Luca, conclusasi da pochi giorni, “sarà ricordata anche per aver fatto registrare l’ennesimo fallimento in materia di decentramento amministrativo”. A dichiararlo i consiglieri di Fratelli d’Italia, Alessandro Cacciotto (Terza Municipalità), Debora Buda (Quarta Municipalità), Maurizio Di Gregorio e Lorena Fulco (Quinta Municipalità). Il nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, “esitato l’11 dicembre del 2019, si è dimostrato l’ennesimo bluff avendo determinato solo un cambio di denominazione da Circoscrizione a Municipalità”.

“Ricordiamo tutti che l’ex primo cittadino non aveva fatto un mistero, durante la sua campagna elettorale, di ritenere inutili le circoscrizioni, tanto da volerle eliminare. In realtà non solo il Sindaco non avrebbe potuto eliminarle ma adesso, si apprende, attraverso una delle sue tante dirette facebook, addirittura la sua volontà per le prossime amministrative di preparare liste ai “quartieri””, si legga ancora. Gli esponenti di Fratelli d’Italia si augurano che il prossimo Sindaco della città sappia riconoscere alle Municipalità la dignità che organi democraticamente eletti meritano: “risorse economiche e autonomia decisionale sono degli ingredienti fondamentali per il rilancio delle Municipalità e dunque del territorio cittadino. In attesa del nuovo Sindaco, siamo sicuri che le Municipalità possano rappresentare un valido supporto per il Commissario che dovrebbe traghettare la città fino a nuove elezioni, auspicando una fattiva collaborazione, nell’interesse esclusivo della città”.