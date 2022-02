Messina, oggi nuova seduta di Consiglio comunale: dal Belvedere Cristo Re alla scuola Cesareo, ecco i punti all’ordine del giorno

9 Febbraio 2022 11:07

I lavori d’Aula oggi prevedono quattro interrogazioni e una mozione

Oggi, mercoledì 9, alle ore 12, il Consiglio comunale si riunirà per dedicarsi ad una seduta di question time. I lavori d’Aula prevedono quattro interrogazioni e una mozione. Le quattro interrogazioni riguardano il Belvedere Cristo Re, le condizioni di sicurezza dell’ingresso della scuola Cesareo, le condizioni del cortile esterno della scuola I.C. Mazzini e il rifacimento del manto stradale in via Del Santo. La mozione è relativa alla proposta per la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo endogeno per Torre Faro e Ganzirri.