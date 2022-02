Messina, concluso il corso per patente ministeriale di 2° grado organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco [FOTO]

25 Febbraio 2022 22:12

Messina: al corso hanno partecipato dodici discenti, sette vigili permanenti e cinque vigili volontari

Si è concluso oggi il corso per patente ministeriale di II grado, organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina. Hanno partecipato dodici discenti, sette vigili permanenti e cinque vigili volontari. Una parte del corso ha compreso anche il modulo formativo per la guida su terreni non preparati, inserito nel percorso per l’abilitazione di guida dei mezzi terrestri e necessario per la conduzione di autoveicoli VF progettati per affrontare interventi AIB, ma anche per la ricerca e soccorso a persona in zone impervie o durante le calamità naturali.