Messina: Claudio Iozzi nominato direttore generale di Atm

3 Febbraio 2022 19:42

Messina: riunione dell’Assemblea ordinaria di ATM SpA, nominato Direttore Generale Claudio Iozzi

Oggi pomeriggio si è tenuta a Palazzo Zanca, presente il Sindaco Cateno De Luca, l’assemblea ordinaria di ATM SpA , cui hanno preso parte il Presidente Giuseppe Campagna e la governance dell’Azienda Trasporti Messina in tutte le sue componenti, e gli Assessori Francesco Gallo e Salvatore Mondello rispettivamenete per delega ai Rapporti con l’ATM e alla Mobilità Urbana. Nel corso della riunione è stato nominato Claudio Iozzi nuovo Direttore Generale di ATM S.p.A. Dottore commercialista palermitano, vanta una lunga esperienza professionale nel settore della mobilità avendo ricoperto ruoli di vertice in importanti imprese e associazioni di categoria, nonchè attuale componente del collegio sindacale di GES.A.P. SpA, l’azienda che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. Al neo direttore il Sindaco De Luca nell’augurare buon lavoro ha auspicato che “la professionalità unita all’esperienza del dottore Iozzi nel settore trasporti siano elementi importanti che vanno ad arricchire il percorso per il raggiungimento di quella nostra scelta strategica orientata ad una gestione integrale complessiva attraverso la nascita di un’Agenzia di Mobilità”. Agli auguri del Primo cittadino si sono uniti quelli dell’intero Consiglio di Amministrazione di ATM, e in particolare il Presidente Giuseppe Campagna ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto che si configura come un ulteriore potenziamento del management aziendale.