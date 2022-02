Messina, Cittadinanzattiva in visita in Questura: “fare rete a beneficio dei più deboli”

1 Febbraio 2022 16:21

Messina: in visita stamani in Questura il dott. Giuseppe Pracanica e il dott. Concetto Trifilò, rispettivamente presidente e segretario regionale di Cittadinanzattiva Sicilia Onlus

In visita stamani in Questura il dott. Giuseppe Pracanica e il dott. Concetto Trifilò, rispettivamente presidente e segretario regionale di Cittadinanzattiva Sicilia Onlus. Il Questore Capoluongo ha accolto i rappresentanti del movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. In un’ottica di collaborazione, l’incontro è stato occasione per condividere progettualità volte a fattive sinergie future a favore di tutti i cittadini ed in particolar modo a favore delle fasce più deboli. Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della violenza di genere, al protocollo Eva e alla necessità di attivare le coscienze e di modificare i comportamenti affinché il diritto alla sicurezza e alla libertà di ciascuno venga tutelato. Piena la disponibilità da parte della Questura a partecipare agli incontri organizzati dal movimento per sensibilizzare i cittadini su un tema sul quale da sempre la Polizia di Stato ha dedicato massima attenzione.