Messina, alla Cittadella Sportiva Universitaria le prequalificazioni provinciali di tennis per gli Internazionali BNL d’Italia 2022

4 Febbraio 2022 16:45

Alla Cittadella Sportiva Universitaria di Messina si svolgeranno le prequalificazioni provinciali per gli Internazionali BNL d’Italia 2022 di tennis

Altro appuntamento di grande spessore per la SSD UniMe che, nei prossimi giorni, ospiterà nei campi da tennis indoor della Cittadella Sportiva Universitaria la fase provinciale delle Prequalificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2022. Le gare, che si terranno presso l’Impianto Sportivo universitario da domenica 20 a domenica 27 febbraio, saranno riservate ai soli giocatori di classifica da 4.NC a 4.1 in possesso di tessera agonistica e tesserati per un circolo della provincia di Messina. Potranno partecipare sia atleti maschile che femminili e, inoltre, gli atleti potranno anche competere nel doppio. I vincitori al torneo proseguiranno a livello regionale con i tabelloni di terza categoria (in programma dal 27 marzo al 10 aprile a Catania) seconda e finale e da ogni regione si qualificheranno per la tappa finale di Roma, valevole per la determinazione delle wild card del torneo IBI 2022.

Le iscrizioni, che si potranno effettuare esclusivamente tramite portale web MYFIT, termineranno venerdì 18 febbraio, alle ore 12.00, e nella giornata successiva sarà redatto il tabellone ufficiale delle gare che prenderanno il via giorno 20 febbraio. Si disputeranno gare di singolare, maschile e femminile, e di doppio sia maschile che femminile.

Altro appuntamento di valore, dunque, per la SSD Unime della Presidente Silvia Bosurgi, che testimonia ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla società sportiva universitaria e, in questo specifico caso, dal settore tennis guidato da Fabio Branca (che ricopre anche il ruolo federale di Fiduciario ISF Roberto Lombardi e, per l’occasione, rivestirà il ruolo di direttore del torneo) e la sempre maggiore attenzione della Federtennis nei confronti della struttura universitaria dell’Annunziata, ancora una volta al centro di eventi e manifestazioni federali.

Tutte le info sul torneo saranno reperibili sul sito ufficiale del Comitato Provinciale FIT di Messina e sul sito ufficiale della SSD UniMe (www.ssdunime.it) all’interno dell’apposita sezione dedicata al torneo. Sempre all’interno della pagina sul sito web della SSD, oltre che sui suoi canali social ufficiali, saranno inseriti gli aggiornamenti costanti sui risultati.