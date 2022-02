Messina, Cesare fa da ponte sullo Stretto: con il “biglietto Sundaily”, traghetto più gelato a Reggio Calabria

13 Febbraio 2022 12:19

Con un biglietto di andata e ritorno della compagnia di traghetti Caronte & Tourist, si potrà anche gustare un gelato da Cesare: ecco come

Non c’è il Ponte sullo Stretto di Messina? Tranquilli, c’è la Gelateria Cesare che unisce le sponda siciliana con Reggio Calabria. I titolari dello storico chioschetto verde situato all’inizio del Lungomare Falcomatà hanno trovato una collaborazione con la ditta che si occupa dei collegamenti coi traghetti: Caronte & Tourist, infatti, ha ufficialmente presentato SunDaily. Si tratta di un nuovo biglietto dedicato ai passeggeri di Messina che attraversano lo Stretto

con auto al seguito la domenica, per un viaggio di andata e ritorno in giornata. Acquistando il biglietto, in omaggio, un portafoglio virtuale del valore di 20 euro da poter spendere presso i partner aderenti all’iniziativa. Tra questi non poteva mancare Gelato Cesare, motivo in più quindi per famiglie e persone di potersi godere un weekend fuori porta tra le due sponde dello Stretto, gustando un ottimo gelato e passeggiando lungo il “Chilometro più bello d’Italia”.