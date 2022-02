Messina, Cateno De Luca: “il commissario Santoro ha forse confuso palazzo Zanca con palazzo d’Orleans”

24 Febbraio 2022 13:15

Insediamento al comune di Messina del commissario Santoro. Cateno De Luca: “il commissario ha forse confuso palazzo Zanca con palazzo d’Orleans”

“Ottimo debutto del commissario Leonardo Santoro al comune di Messina. Concordo in tutto e per tutto con le sue parole … Peccato che ha confuso Palazzo Zanca con Palazzo d’Orleans”. È questo il commento amaro ed ironico stamani dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca alle dichiarazioni del commissario Leonardo Santoro insediatosi appena poche ore fa. “Santoro – afferma l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca- ha parlato della città paragonandola ad un malato terminale, addirittura alla Concordia con la necessità che qualcuno intervenga per evitare che vada a finire contro gli scogli. A molti sono sembrate esternazioni incredibili. Mi giungono messaggi da cittadini indignati per le dichiarazioni del Commissario Santoro. A tutti rispondo che non vale pena di prendersela a male. Dal mio punto di vista- afferma De Luca- Leonardo Santoro ieri ha fatto semplicemente il suo dovere. Ha svolto il suo compitino e chi conosce la sua storia e la sua progressione di carriera lo sa. Ieri era giusto che facesse questo ragionamento. A lui va anzi la mia solidarietà. Perché le cose sono due. O Santoro, nei suoi commenti, ha confuso Palazzo Zanca con Palazzo d’Orleans, oppure ha iniziato una difficile navigazione tra i doveri di un amministratore di una grande città ed il “compitino” di compiacere chi lo ha nominato, cioè Musumeci. Per svolgere quest’ultima attività sembra portato, tant’è che il suo Presidente si è subito lanciato nel fare un post di congratulazioni. Sulle capacità di guidare per tre mesi la città di Messina, afferma Cateno De Luca, dobbiamo ancora attendere e sperare il meglio. Abbiate pazienza, anch’io sto imparando ad averne tanta… ma non troppa! Invitiamo anzi il commissario Santoro a prendere visione della relazione di fine mandato approvata con l’ultima delibera di giunta lo scorso 14 febbraio. Eccola pronta per essere visionata https://www.delucasindacodimessina.it/relazione-di-fine-mandato-del-sindaco-de-luca-2022/. Leggerla potrà certamente consentirgli di avere un quadro esaustivo della situazione. Io-aggiunge Cateno De Luca– voglio che il commissario Santoro sappia che sono pronto a confrontarmi su tutto ciò che potrebbe non essergli chiaro. Una cosa è certa, conclude l’ex sindaco di Messina Cateno De luca, siamo pronti a difendere la città e il nostro operato da qualsiasi tentativo di mascariamento.”