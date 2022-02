Messina, “i soggetti no vax non sono graditi”: cartello shock in uno studio medico, sfiorata la rissa

8 Febbraio 2022 21:08

Il cittadino ha anche minacciato di denunciare quel manifesto: “si vergogni, non siamo in dittatura”, ma il dottore è rimasto irremovibile

Un video è diventato virale sul web nelle ultime ore. In uno studio medico di Messina un cittadino ha inveito contro il dottore perché avrebbe esposto un cartellone (a suo modo di vedere) discriminatorio: “i soggetti no vax qui non sono graditi”. L’autore del filmato ne chiede l’immediata rimozione, ma viene allontanato dal medico e da una segretaria, che urla: “ma chi è lei, se ne vada!”. Il cittadino ha anche minacciato di denunciare quel manifesto: “si vergogni, non siamo in dittatura”, ma il professionista è rimasto sui suoi passi. Il caso è stato segnalato anche da un membro di Italexit, Giuseppe Munaò, che chiede all’ordine dei medici di valutare la situazione e procedere ad un’eventuale sanzione.