Messina, è di nuovo caos tamponi: mattinata da incubo all’incrocio per i traghetti

3 Febbraio 2022 12:31

Il disagio è stato provocato dal dirottamento nell’area dell’ex Gasometro come luogo per l’esecuzione dei tamponi

E’ di nuovo caos a Messina. Con la decisione di dirottare, a partire da oggi, dal Palarescifina all’area dell’ex Gasometro l’esecuzione dei tamponi da parte delle USCA, si è generato un grave disagio per la circolazione stradale. Dalle 8 di questa mattina circa, l’incrocio che porta agli imbarchi per i traghetti è praticamente bloccato. Durante l’orario di entrate delle scuole anche i tram sono stati costretti a fermarsi. Dura la nota dell’Assessore Dafne Musolino sulla vicenda, l’amministrazione comunale ha tuttavia reso noto di essersi attivata per a concordare con la società Caronte&Tourist l’utilizzo di una parte del serpentone per gli imbarchi con la presenza di pattuglie della Polizia Municipale, al fine di decongestionare il traffico urbano negli orari di punta per evitare disagi alla viabilità cittadina.