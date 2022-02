7 Febbraio 2022 13:28

Il Consigliere Comunale Donatella Cangemi colpito in testa da alcuni calcinacci caduti da un edificio di Militello Rosmarino, Comune di Messina di poco più di 1.000 abitanti

Per fortuna, solo tanta paura. A Militello Rosmarino, Comune di Messina di poco più di 1.000 abitanti, alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio in centro, finendo in strada. Il Consigliere Comunale Donatella Cangemi, lì di passaggio, è stato colpito alla testa, ma senza riportare ferite.