Messina, avvocati denunciano: “il Governo italiano viola principi costituzionali e Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo”

Un esposto-denuncia per la “salvaguardia dello Stato di diritto nella Repubblica Italiana”. Un centinaio di avvocati appartenenti a vari Fori italiani, nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi dell’ordinamento giuridico, hanno pubblicamente espresso “fortissima preoccupazione ed allarme per il processo di sovvertimento dei suddetti principi attuato in misura costante e crescente dalla decretazione d’urgenza adottata settimanalmente dal Governo italiano in violazione dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione Europea e delle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo”. Per questo hanno presentato un esposto-denuncia per la salvaguardia dello Stato di Diritto nella Repubblica italiana ai vari livelli istituzionali nazionali e internazionali:

Ai componenti l’Ecc.ma Corte Costituzionale italiana

All’O.N.U.

Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Al Consiglio d’Europa

Alla Commissione Europea

Alle Procure della Repubblica

Ai militari, alle Forze di Polizia e a tutti i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, avendo prestato giuramento alla Costituzione italiana

Ai cittadini italiani

L’esposto-denuncia è stato depositato anche presso la Procura della Repubblica di Patti dagli avvocati: Patrizia Corpina, Eugenio Passalacqua, Benedetto Manasseri, Margherita Manasseri, Giuseppe Faraci, Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi. E’ quanto si apprende tramite una nota in rappresentanza dei sottoscrittori firmata dagli Avvocati Dario Frassy e Patrizia Corpina.